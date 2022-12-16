В Томске арестован предполагаемый виновник гибели в аварии нескольких врачей

Томский районный суд отправил в СИЗО на два месяца водителя грузовика, предполагаемого виновника ДТП с каретой "Скорой помощи", в котором погибли четыре врача. Он признал вину.

"Избрать <… > меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 15 февраля", - цитирует ТАСС судью.

Напомним, 14 декабря, в результате ДТП с участием автомобиля "Скорой помощи" погибли замглавврача, завотделением анестезиологии-реанимации, медсестра и водитель областного перинатального центра. Подозреваемый – водитель грузовика – отделался ушибами. Он угнал машину и был пьян. Прав на управление транспортным средством у него также не было.