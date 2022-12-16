ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Письменная процедура согласования очередного пакета санкций завершится до полудня 16 декабря.

Премьер Польши Моравецкий сообщил, что индивидуальные санкции охватили около 200 россиян, ограничения также наложат на товары двойного назначения.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может отложить принятие девятого пакета санкций против России из-за позиции Польши и Балтийских стран по экспорту российского зерна.