16 Декабря 2022
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Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

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Политика В России
Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

В правительство РФ поступил законопроект об ответственности за кражу персональных данных

На рассмотрение в кабмин России поступил проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за кражу, незаконное распространение и продажу персональных данных граждан.

За подобные преступления в документе предусмотрена ответственность в виде штрафов до 2 млн руб., а также лишение свободы вплоть до 10 лет в некоторых случаях.

Максимальное наказание может наступить в том случае, если незаконное использование персональных данных привело к тяжким последствиям и было совершено организованной группой или с использованием служебного положения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Минцифры.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн высказался об утечке данных у СДЭКа.

Теги: персональные данные, законопроект



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Ранее 02.10.2022 11:33 Мск В DNS заявили об утечке персональных данных клиентов и сотрудников из-за хакерской атаки


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