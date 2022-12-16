В правительство РФ поступил законопроект об ответственности за кражу персональных данных

На рассмотрение в кабмин России поступил проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за кражу, незаконное распространение и продажу персональных данных граждан.

За подобные преступления в документе предусмотрена ответственность в виде штрафов до 2 млн руб., а также лишение свободы вплоть до 10 лет в некоторых случаях.

Максимальное наказание может наступить в том случае, если незаконное использование персональных данных привело к тяжким последствиям и было совершено организованной группой или с использованием служебного положения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Минцифры.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн высказался об утечке данных у СДЭКа.