"Газпром нефть" испытала в Тюмени собаку-робота для мониторинга строительства

"Газпромнефть-Развитие" испытало робот-квадропод при строительстве исследовательского центра "Геосфера" в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании​​.



Новое устройство сочетает в себе платформу в виде металлической собаки и набор оборудования для объемного сканирования. Робот оснащен модулями GPS и ГЛОНАСС, фото- и видеооборудованием, а также лидарами – устройствами для обработки отраженного света, позволяющими анализировать окружающее пространство на 360 градусов. На основе полученных данных киберсобака создает трехмерный образ объекта для сравнения с цифровым двойником здания. Это сопоставление позволяет не только оценить динамику строительства, но и зафиксировать возможные отклонения от проекта.



Робот передвигается со средней скоростью 6 км/ч, преодолевая лестничные марши и другие препятствия.

""Газпром нефть" является одним из отраслевых лидеров в цифровизации производственных процессов. Создание цифровых двойников и дистанционный мониторинг строящихся объектов с помощью воздушных беспилотников подтвердили свою эффективность в добычных проектах в Западной и Восточной Сибири. Автоматизация строительного контроля внутри зданий позволит нам повысить точность и скорость геодезических измерений. Роботы-квадроподы могут быть использованы в проектах компании по всей России как на этапе строительства, так и при эксплуатации уже действующей инфраструктуры", – отметил руководитель дирекции по крупным проектам "Газпром нефти", генеральный директор "Газпромнефть-Развития" Айдар Сарваров.



Технология также может применяться в сфере производственной безопасности. Робот способен контролировать окружающую обстановку на строительной площадке и предупреждать о возможных рисковых ситуациях.

"Комплексная роботизация – часть стратегии цифровой трансформации компании. Тестирование в реальных условиях позволяет наглядно сравнить варианты реализации ключевых технологических процессов. Совместная работа департамента технологий роботизации и трехмерной печати с дирекцией крупных проектов и другими подразделениями компании по апробации инновационных технологий позволяет достичь синергии и выявлять значимые рычаги повышения эффективности производства работ в капитальном строительстве. Данный подход обеспечивает непрерывное технологическое развитие не только отдельных площадок, но и компании в целом", – заявил Олег Третьяк, и.о. руководителя дирекции по цифровой трансформации "Газпром нефти".



Строящийся по заказу "Газпромнефть НТЦ" в Тюмени центр "Геосфера" будет включать в себя лабораторный корпус и кернохранилище, объединит наработки "Газпром нефти" в сфере инновационных методов изучения пластов и цифровые технологии. Соглашение с Правительством Тюменской области о создании "Геосферы" было подписано в рамках Тюменского нефтегазового форума в сентябре 2018 года.