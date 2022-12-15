Украинские войска обстреляли Стаханов. Повреждены дома, школы и детсады

Стаханов в ЛНР обстреляли украинские войска. Как сообщает пресс-служба города, пострадало более 50 многоэтажных и жилых домов, а также 10 объектов социальной сферы, в числе которых школы и детские сады.

Частично повреждено остекление пяти школ, четырех детских садов, городского музея, Свято-Георгиевского храма, здания городского суда, здания администрации МЧС, торговые ряды и павильоны центрального рынка, а также ряд продуктовых и бытовых магазинов. Помимо этого обстрелом была обесточена водонасосная станция.

Жилые дома тоже пострадали. Глава города Сергей Жевлаков поручил работникам жилсервисов помочь владельцам домов и квартир закрыть оконные проемы пленкой.

Напомним, что по словам подполковника Народной милиции Республики Андрея Марочко, Стаханов находится в порядка 50 км от линии боевого соприкосновения.