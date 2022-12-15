В Карагайском районе эвакуировали учеников из-за разбитой ампулы с бромом

В школе поселка Менделеево в Карагайском районе во время урока в кабинете химии ученица восьмого класса разбила ампулу с бромом, сообщает "КП" со ссылкой на свой источник.

Учитель тут же вывела детей из класса и объявила о ЧП во всей школе. Едкий запах стал распространяться и чувствовался в учебном учреждении от первого до третьего этажей. Несколько сотен детей оперативно были выведены из школы, а учитель и лаборант пытались гасить яд.

По данным краевого минобра, детей перевели на дистанционный формат обучения. К занятиям они вернутся 19 декабря.