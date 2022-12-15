"А чего вы хотели?": Путин обвинил ЕС в том, что об него вытирают ноги США

Владимир Путин назвал "безумием" санкционную политику Европы. Он считает, что ЕС сам попал в ловушку: "От ЕС звучат слова обиды в сторону США: "Почему вы так с нами поступаете?". А чего вы хотели? Как ещё поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?".

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин отметил, что Европа и сама уже видит последствия своих решений: "ЕС своими санкциями добился лишь невиданного скачка инфляции у себя. Власти Евросоюза открыто говорят, что политика США прямо ведёт к деиндустриализации Европы".

"То, что натворила Европа на своих площадках — это безумие. Теперь они пытаются выставить нас в качестве виноватых за то, что сделали сами", - заключил Путин.