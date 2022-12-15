15 Декабря 2022
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Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

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Общество В России
Фото: t.me/vvgladkov

На сайтах вакансий набирают россиян на рытье окопов

На российских сервисах поиска работы, таких как Avito, "Вконтакте" и HeadHunter, появились объявления о найме рабочих для рытья окопов и возведения фортификационных укреплений. Предлагают поехать в Запорожскую, Луганскую и Белгородскую области.

Потенциальным работникам предлагают работу вахтовым методом (от месяца до трех) и зарплату в 90-250 тыс. руб. За эти деньги предлагается копать окопы, строить укрепления, блиндажи, собирать укрепления для траншей, устанавливать противотанковые пирамиды и т.д. Копать придется мерзлую землю – сейчас в регионе уже устанавливается снежный покров.

Разнорабочих принимают без опыта, но с физической подготовкой. Впрочем, найдется работа и для инвалидов. Проезд, жилье и питание – за счет работодателя, обратил внимание Telegeram-канал "Можем объяснить".

Поиски рабочих ведет компания "СтройКом", которая, как сказано на ее сайте, строила Крымский мост, олимпийские объекты, газпромовский "Лахта-центр".

Ранее губернаторы приграничных с Украиной регионов сообщили, что начали возводить так называемую засечную черту – полосу укреплений, препятствий и окопов. Судя по снимкам из Белгородской области, окопы роют в два метра высотой.  

Окопы в Белгородской области.(2022)|Фото: t.me/vvgladkov

Теги: окопы, засечная черта, найм



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