15 Декабря 2022
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Спорт Свердловская область В России
Фото: Claus Andersen / Getty Images

Форвард "Автомобилиста" пропустит турнир с участием сборной России

Нападающий екатеринбургского ХК "Автомобилист" Анатолий Голышев завершает процесс восстановления после травмы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе команды.

По согласованию с тренерским штабом сборной России, Голышев пропустит ближайший Кубок Первого канала. Форвард будет набирать игровую форму в Екатеринбурге.

Сейчас хоккеисты "Автомобилиста" готовятся к заключительным матчам 2022 года. Паузу в чемпионате подопечные Николая Заварухина заполняют интенсивной работой на льду КРК "Уралец", а также в тренажерном зале.

Напомним, 19 декабря уральская команда сыграет с "Адмиралом" из Владивостока, а 21 декабря – с новосибирской "Сибирью". Оба матча пройдут в Екатеринбурге.

Теги: Голышев, сборная России, турнир, Автомобилист



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