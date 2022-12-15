Форвард "Автомобилиста" пропустит турнир с участием сборной России

Нападающий екатеринбургского ХК "Автомобилист" Анатолий Голышев завершает процесс восстановления после травмы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе команды.

По согласованию с тренерским штабом сборной России, Голышев пропустит ближайший Кубок Первого канала. Форвард будет набирать игровую форму в Екатеринбурге.

Сейчас хоккеисты "Автомобилиста" готовятся к заключительным матчам 2022 года. Паузу в чемпионате подопечные Николая Заварухина заполняют интенсивной работой на льду КРК "Уралец", а также в тренажерном зале.

Напомним, 19 декабря уральская команда сыграет с "Адмиралом" из Владивостока, а 21 декабря – с новосибирской "Сибирью". Оба матча пройдут в Екатеринбурге.