Минцифры хочет обязать Apple разрешить ставить приложения из сторонних магазинов

Российские власти хотят обязать Apple разрешать устанавливать на устройства приложения со сторонних маркетплейсов, а не только из App Store как сейчас. О законодательной инициативе рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, в Госдуму законопроект может быть внесен в первом квартале 2023 года.

Министр привел в пример Digital Markets Act (DMA) – европейский закон, обязавший Apple работать с другими магазинами приложений, если речь идет об устройствах на территории ЕС.

Пока, впрочем, перспективы давления на компанию с американской юрисдикцией в условиях антироссийских санкций выглядят не самыми радужными.