В Петербурге картели продолжают контролировать рынок школьного питания вопреки Указу Президента

Арбитражный суд Северо-Западного округа опубликовал решение по иску комбината социального питания «Вкус» к Федеральной антимонопольной службе по оспариванию решения о картельном сговоре на рынке школьного питания. Суд встал на сторону ФАС и подтвердил наличие сговора комбината «Вкус» с «Компанией Балтфуд». Было особо подчёркнуто, что действия предприятий нанесли серьёзный ущерб городу.

Весной 2020 года ФАС вынесло решение о наличии картельного сговора между компаниями «Вкус», «Компания Балтфуд», «ТЗБ» и «Сендо» при участии в торгах за контракты на организацию питания в образовательных учреждениях Петербурга. Было установлено, что сотрудники «Вкуса» и «Компании Балтфуд» незаконно согласовали действия таким образом, чтобы получить контракты по максимально выгодным для себя ценам.

В последствии представители компании «Вкус» обратились в суд. Арбитражный суд первой инстанции подтвердил верность выводов ФАС. Однако в апелляционной инстанции решение антимонопольщиков было отменено. Суд мотивировал своё решение тем фактом, что все тендеры, в которых совместно участвовали «Вкус» и «Компания Балтфуд» выиграла последняя. Таким образом «Вкус» якобы не получил выгоды от картеля, а значит наказывать предприятие якобы не за что.

Но в кассации Арбитражный суд Северо-Западного округа пересмотрел решение нижестоящей инстанции и встал на сторону ФАС. Было установлено, что, хотя «Вкус» и не выиграл тендеры, но действия предприятия помогли «Компании Балтфуд» получить контракты без торгов и по максимально выгодной цене. Без наличия такого сговора компании были бы вынуждены вести реальную конкурентную борьбу, что позволило бы заключить контракты по реальной рыночной цене. А, следовательно, действия «Вкуса» нанесли ущерб бюджету Санкт-Петербурга.

«Вместе с тем апелляционный суд не учел следующее. Ущерб от картельного соглашения выражается в том числе: в разнице между реальной рыночной стоимостью товара и стоимостью, сложившейся в связи с действиями участников антиконкурентного соглашения (что влечет причинение (угрозу 4 А56-81678/2021 причинения) ущерба бюджету, поскольку препятствует установлению лучших условий договора); в расходах, понесенных государством на восстановление рынка от последствий картеля. Кроме того, ущерб (вред) государственным и публичным интересам может выражаться и в неимущественной форме», - сказано в решении суда.

Суд особо подчеркнул, что борьба с картелями является основной задаче в сфере экономики в настоящее время, что утверждено Указом Президента России.

«В соответствии со Стратегией развития экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208, предотвращение картельных сговоров является основной задачей государства в сфере экономики» - отметил суд.

Между тем, на рынке школьного питания Санкт-Петербурга ФАС раскрыла уже несколько картельных сговоров с участием крупнейших частных комбинатов соцпита. Но уличённые в нарушении законов компании продолжают и дальше свободно работать, и получать госконтракты от города, в том числе «Вкус» и «Компания Балтфуд». Например, предприятие «Вкус» за 2022 год заключило 102 контракта с соцучреждениями Петербурга на рекордную для себя сумму 231 миллион рублей.

СМИ неоднократно указывали на связи владельцев частных комбинатов с высокопоставленными чиновниками Смольного. Так, трижды уличённая в картельных сговорах «Фирма Флоридан» оказалась связана одновременно с экс-главой Управления соцпитания Натальей Петровой и спецпредставителем губернатора Александра Беглова Александром Захватовым. В 2022 году предприятие получило контрактов уже более чем на 1 миллиард рублей.