"Газпром нефть" открыла научный центр для разработки новых автомобильных масел

В Московской области начал работать Научно-исследовательский центр смазочных материалов "Газпром нефти". На площадке будут разрабатывать и тестировать рецептуры высокотехнологичных автомобильных и индустриальных масел.

Как сообщила Накануне.RU пресс-служба "Газпром нефти", специалисты НИЦ будут проводить более 2 тысяч исследований в год. Создание новых рецептур в центре и производство по ним продукции могут занимать всего два месяца. Генеральный директор "Газпромнефть-смазочные материалы" Анатолий Скоромец отмечает, что обеспечение потребностей внутреннего рынка в смазочных материалах – ключевая задача.

"Для этого мы системно развиваем производственную и научную базу: увеличиваем выпуск российских масел и расширяем ассортимент продукции. Собственный научно-исследовательский центр обеспечит точность и скорость испытаний, качество новых рецептур, а также позволит создавать специализированные масла и пакеты присадок для разных видов техники", – прокомментировал он.

Для полного цикла разработки масел НИЦ во Фрязино оснащен уникальным оборудованием, многое из которого представлено в России в единственном экземпляре. Центр интегрирован с заводами смазочных материалов: выпускать продукцию "Газпром нефть" будет на собственных производствах в Москве и Омске.