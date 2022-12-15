Антикоррупционный комитет допрашивает экс-президента Монголии по делу о хищении угля

Антикоррупционный комитет Монголии допрашивает экс-президента страны Халтмаагийна Баттулгу в рамках расследования громкого дела о хищении угля. Об этом сообщает монгольский портал GoGo.

Отмечается, что демонстрации с требованием оглашения имен фигурантов дела продолжаются.

Напомним, столица Монголии оказалась охвачена беспорядками из-за скандала с хищениями угля, предназначенного для экспорта в Китай. В деле фигурирует сумма $12,9 млрд.

Сообщалось, что правоохранительные органы Монголии ведут как минимум 21 дело, связанное с хищениями при экспорте угля в Китай, фигурантами являются более 40 человек.

Ранее заместитель следственного отдела Антикоррупционного комитета Монголии заявил, что экс-президент, семь депутатов и губернатор связаны с делом о хищении угля в стране, пишет РИА Новости.