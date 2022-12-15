15 Декабря 2022
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Общество За рубежом
Фото: соцсети

Президент Южного Судана обмочился во время гимна на официальном мероприятии

71-летний президент Южного Судана Сальва Киир обмочился во время прослушивания национального гимна на открытии участка автомобильной дороги.

На видео, появившемся в сети, видно, что в момент, когда духовой оркестр исполняет гимн, штанина на брюках главы государства становится мокрой.

Никто из присутствующих не стал прерывать музыкантов, хотя случившееся было более чем заметно.

В сети теперь спорят о причинах конфуза. Сообщается, что у Киира в силу возраста могут быть болезни, связанные с недержанием. Другие комментаторы считают, что патриотизм президента зашкаливает, поэтому он не стал отвлекаться на поход в уборную в столь торжественный момент.

Южный Судан является одним из беднейших государств Африки. Уже десять лет в стране практически не прекращается вооруженный гражданский конфликт. Также государство пребывает в перманентном продовольственном кризисе, здесь случаются вспышки таких опасных заболеваний как малярия и холера, значительная часть населения не имеет доступа к системе здравоохранения.

Все это время страной правит Киир. В 2024 году в стране должны состояться выборы президента, и в начале декабря действующий глава государства объявил о намерении баллотироваться на них.

Теги: сальва киир, президент, южный судан, конфуз, африка



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