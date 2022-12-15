15 Декабря 2022
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Общество В России Крым
Фото: Накануне.ru

Жители Крыма готовились, что "Украина попробует отбить силой Донецк, а потом – полуостров", - Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал обстановку на полуострове после начала специальной военной операции стабильной и контролируемой. При этом он уточнил, что жители региона были готовы к возможному нападению на полуостров.

"В республике введен высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования, но сейчас это никак не отражается на повседневной жизни людей", - сказал Аксенов в интервью ТАСС.

Власти получают из зоны СВО и сообщения о потерях, появляются новые обязанности по отношению к семьям, к близким.

"Люди не только переживают и проявляют огромное уважение к тем ребятам, которые жизнь за Родину отдали, главное, люди все вместе, все готовы подставить плечо. Что касается самой ситуации, крымчане к этому всегда готовы были. Все понимали, что этот узел все равно каким-то образом должен быть разрублен. То есть неожиданностью все это не было – просто готовились, что нападут на нас, попробуют отбить силой Донецк, а потом – Крым", - сказал Аксенов.

Теги: Сергей Аксенов, Крым, СВО



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