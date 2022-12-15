Аксенов назвал беспилотники основной угрозой для Крыма во время СВО

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что в свете СВО основная угроза для полуострова – беспилотники, все остальное находится под полным контролем.

"БПЛА имеют малый размер, мощный аккумулятор, иногда идут не поодиночке, а волной. Поэтому, конечно, есть свои нюансы. Тем более, что против нас работают разведки всех стран мира, их военный потенциал используется на полную катушку. Но и с нашей стороны прилагаются максимальные усилия для того, чтобы обеспечить стопроцентную безопасность от беспилотников. Если что-то подобное происходит, мы всегда ждем реакцию Минобороны", - сказал Аксенов в интервью ТАСС.

Если возникнет какая-то острая ситуация, ее комментирует сам губернатор.

"Крымчане уже знают, что я всегда оперативно выезжаю на место любого ЧП и максимально быстро могу сказать, что произошло", - сказал Аксенов.