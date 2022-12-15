15 Декабря 2022
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

"Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию после замены новый блок измерения качества нефти на НПС "Холмогоры" в ЯНАО

"Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию после замены оперативный блок измерения качества (БИК) нефти на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Холмогоры" Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Цель техперевооружения – замена ранее действовавшего оборудования на более современное, отвечающее нормативным требованиям "Транснефть", а также дооснащение БИК системой сбора и обработки информации.

Работы по техническому перевооружению блока, контролирующего качество нефти, перекачиваемой по магистральному нефтепроводу Холмогоры – Клин, проводились с августа 2022 года. Технологический блок БИК изготовлен заводом "Транснефтемаш" в рамках программы импортозамещения, а система сбора и обработки информации – Центром промышленной автоматизации "Транснефть – Верхняя Волга".

БИК Холмогоры(2022)|Фото: Транснефть – Сибирь

БИК предназначен для автоматического проведения измерений показателей качества нефти в режиме реального времени (на потоке), в том числе контроля показателей плотности, вязкости, влагосодержания, температуры и давления, а также автоматического отбора проб нефти. Полученные в результате измерений и вычислений параметры передаются в Единую систему диспетчерского управления для применения их в целях оперативного учета нефти и оперативных расчетов баланса.

Комплексное опробование всех систем блока измерения качества нефти НПС "Холмогоры" проведено в ноябре 2022 года, по итогам которого БИК введен в эксплуатацию в соответствии с графиком. Работы проводились в рамках программы совершенствования систем учета нефти и нефтепродуктов"Транснефть", рассчитанной на 2020-2027гг.

Всего до конца текущего года на объектах "Транснефть – Сибирь" будет модернизировано и запущено в работу 10 оперативных и дублирующих блоков измерения качества нефти.

Теги: Транснефть – Сибирь, БИК Холмогоры, измерение качества нефти



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