Компания "Русинвест" построит рядом в Тюменской области товарный парк нефтепродуктов

Компания "Русинвест" построит рядом с Тюменским нефтеперерабатывающим заводом товарный парк нефтепродуктов. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

"Совместно с компанией "Русинвест" приступаем к реализации масштабного инвестиционного проекта. Компания построит в районе Старого Тобольского тракта товарный парк нефтепродуктов. Он будет расположен рядом с Тюменским нефтеперерабатывающим заводом (филиал компании ООО "Русинвест"). Общий объем инвестиций - порядка четырех миллиардов рублей. Окажем инвестору поддержку – предоставим земельный участок в аренду за один рубль. Особое внимание при реализации проекта уделим экологической безопасности", - написал губернатор Александр Моор.

По словам Александра Моора, строительство планируется завершить к 2025 году. Будут созданы новые рабочие места, а региональный бюджет пополнится новыми налогами.

Согласно информации из открытых источников, филиал компании "Русинвест" - "ТНПЗ" был создан в 2021 году. В мае 2021 года "Русинвест" приобрел имущество Антипинского нефтеперерабатывающего завода. В состав лота вошел действующий завод, а также 100%-ная доля в ООО "Нефтяная компания "Новый поток". Завод является единственным промышленным нефтеперерабатывающим заводом в регионе и УрФО.