15 Декабря 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Андрей Трубецкой: Сургутский район первым в Югре получил деньги на расселение фенольного жилья

Сургутский район станет первым муниципалитетом в Югре, вступившим в федеральную программу. В следующем году в Сургутском районе планируют приступить к переселению граждан из фенольного жилья. На эти цели будет потрачено порядка 270 млн руб., рассказал во время прямого эфира с жителями глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Из 270 млн 107,2 млн поступят из федерального бюджета, 131,1 млн – из регионального и 30,6 млн – из местного. До конца года на Белом Яру планируется выкупить 50 квартир.

"Это новое мероприятие, Югра участвует в нем как пилотный проект. И единственный муниципалитет, который в нем принимает участие на сегодня из округа, это Сургутский район. До нового года осталось больше двух недель. Приложим все усилия, чтобы в этот короткий срок выкупить квартиры. Тем более, мы всегда декларировали, что нам есть, что покупать. Надеемся, что застройщики примут участие в наших аукционах, и мы сможем и деньги освоить, и жилье приобрести", - цитирует Трубецкого портал администрации Сургутского района.

Приступить к переселению граждан из фенольного жилья планируется уже в следующем году. Реализация проекта рассчитана на 2022-2025 гг.

Теги: Сургутский район, Андрей Трубецкой, фенольное жилье, расселение



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