15 Декабря 2022
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Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

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Политика За рубежом
Фото: www.vesti.ru

Польский сейм принял резолюцию о признании России "государством – спонсором терроризма"

Польский сейм принял резолюцию о признании России государством, спонсирующим терроризм. Правящая консервативная партия "Право и справедливость" (PiS, глава – Ярослав Качиньский) внесла в резолюцию поправку, из-за которой оппозиционные депутаты отказались поддержать документ.

Поправка касается смоленской авиакатастрофы, в ней вина за гибель 96 человек возлагается на Россию.

Катастрофа под Смоленском произошла в апреле 2014 года, разбился самолет президента Польши Леха Качиньского, летевшего на траурные мемориальные мероприятия.

Также поправка возлагает на Россию "прямую ответственность за крушение самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в июле 2014 года, в результате которого погибли 298 человек". Стоит отметить, что такого обвинения не вынес даже недавний суд в Гааге по делу MH17.

PolsatNews отмечает, что резолюцию удалось принять только со второго раза, поскольку в первый раз не было кворума.

Оппозиционные депутаты заявили, что возложение на Россию ответственности за крушение самолета Качиньского приведет к обострению двусторонних отношений.

 

Теги: польша, сейм, резолюция, авиакатастрофа под смоленском



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