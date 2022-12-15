Один человек погиб в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области

В Челябинской области на трассе М-5 автомобиль слетел с дороги. В результате ДТП один человек погиб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона, авария произошла сегодня утром на 1754 километре трассы. Во время выполнения маневра водитель Рено Сандеро не справился с управлением и допустил съезд с дороги.

Водитель погиб. Женщину в момент аварии выбросило из автомобиля. Она была на обочине. С травмами различной степени тяжести ее передали сотрудникам скорой медицинской помощи.