Заболеваемость гриппом в России выросла в 11 раз по сравнению с 2021 годом

Заболеваемость гриппом в России в этом году выросла примерно в 11 раз по сравнению с прошлым годом. В январе-октябре 2022 года уровень заболеваемости составил 7,85 на 100 тыс. населения. При этом в прошлом году вакцинировались от гриппа 85,9 млн человек, в этом к декабрю поставили прививки только 74 млн человек, передает РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева связывает драматический рост заболеваемости гриппом в этом сезоне с "провальной кампанией по вакцинации", что, в свою очередь, связано с "усталостью людей от прививок", низкой заболеваемостью гриппом в прошлом году и снижением страха перед инфекцией. Эксперт оценивает реальные показатели вакцинации от гриппа в этом году как в три раза меньшие, чем в прошлом году, — спрос на вакцинацию возрос только сейчас, считает она, вместе с растущей заболеваемостью.