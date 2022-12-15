Канадские власти восстановили санкции в отношении турбин для "Северного потока"

Канадские власти восстановили действие санкций в отношении турбин для газопровода "Северный поток".

"Правительство Канады приняло решение отозвать временное разрешение, выданное с целью позволить вернуть в Германию турбины, находившиеся на ремонте <...> в Монреале", - сообщила министр иностранных дел Мелани Жоли.

Отмечается, что решение было принято после переговоров с союзниками, в том числе с Украины и из ФРГ, передает ТАСС.

Напомним, с июня поставки газа в Европу снизились снизились из-за проблем с возвращением турбины для "Северного потока", которые возникли в результате антироссийских санкций.

Оборудование ремонтировалось на канадском заводе немецкой компании Siemens Energy и было в июне выведено из-под рестрикций по просьбе правительства Германии.