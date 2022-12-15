15 Декабря 2022
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Спорт
Фото: Reuters / Hannah Mckay

Сборная Франции по футболу стала вторым финалистом ЧМ-2022

Сборная Франции по футболу стала вторым финалистом Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Накануне в 1/2 финала действующие чемпионы мира обыграли Марокко со счётом 2:0. Голы на счету Тео Эрнандеса (5-я минута) и Рандаля Коло-Муани (79).

Франция в четвёртый раз в истории вышла в финал мирового первенства. 18 декабря подопечные Дидье Дешама сыграют в решающей встрече с командой Аргентины. У Аргентины и Франции на данный момент по два выигранных ЧМ в истории (в 1978, 1986 и 1998, 2018 гг. соответственно).

В матче за третье место 17 декабря сыграют Хорватия и Марокко.

Теги: футбол, Чемпионат мира, сборная Франции, сборная Марокко, сборная Аргентины, финал



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