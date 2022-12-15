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Общество В России
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московская прокуратура подала иск к экс-полковнику Захарченко на 50 млн рублей

Прокуроры Москвы обратились в Никулинский суд Москвы с исковым заявлением об обращении в доход государства имущества осужденного за коррупционные преступления экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его близких.

Предварительное слушание назначено на 9 января. В городской прокуратуре говорят, что Захарченко "в нарушение запретов и ограничений", установленных для госслужащих, "получал коррупционным путем денежные средства". "На незаконные доходы им, его отцом, сестрой, бывшей супругой и доверенным лицом приобретены две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы", – отметил представитель надзорного ведомства.

Отмечается, что по этим основаниям прокуратура заявила исковые требования об обращении в доход государства денежных средств, принадлежащих указанным лицам. Защита бывшего полковника заявила о многочисленных нарушениях закона, которые были допущены столичной прокуратурой при заявлении иска.

Кроме того, по данным защиты, ни один из заявленных объектов не входит в перечень того, что может быть обращено в доход государства, сообщают "Ведомости".

Ранее Захарченко обжаловал новый приговор по делу о взятках, общая сумма которых – 1,4 млрд руб.

Теги: Захарченко, приговор, прокуратура



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