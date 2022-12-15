"Мы понимаем, что мы городу нужны": Решение проблем жильцов пострадавшего от взрыва дома в Нижневартовске продолжается

Накануне в Нижневартовске прошла очередная встреча главы города Дмитрий Кощенко с жителями дома по улице Мира, 6-А, в котором произошел взрыв газа. Руководитель муниципалитета и его заместители с самых первых часов, когда стало известно о трагическом происшествии, находятся на постоянной связи с пострадавшими, семьями погибших в результате ЧП.

В ходе диалога 12 декабря глава города, сотрудники мэрии разъясняли вопросы урегулирования ипотечных вопросов. В доме, где произошло чрезвычайное происшествие, 14 квартир были приобретены в ипотеку.

«Организовано взаимодействие с банками по принципу «не люди идут в банк, а банк идет к людям». Отмечу, что в банках также назначены ответственные лица за взаимодействие по вопросам ипотеки, контакты всех граждан переданы ответственным лицам банков для организации индивидуального консультирования и решения всех возникающих вопросов. Если будет необходимо, подключим сотрудников юридического управления администрации города», – рассказал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко в ходе встречи с жителями.

Что касается самого пострадавшего от взрыва здания, то эксперты Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС уже проводят работы по обследованию дома. Специалистам предстоит провести изучение состояния дома №6-A на улице Мира, а затем несущих конструкций прилегающих домов.

По итогам этой экспертной работы будет подготовлено заключение и выданы рекомендации. Результаты экспертного анализа и станут для властей города основой, опираясь на которую, будут приниматься дальнейшие решения о судьбе дома.

Работа муниципалитета с жильцами пострадавшего от взрыва 4 декабря дома № 6-А на улице Мира идет постоянно. По поручению Дмитрия Кощенко людям выплачивают материальную помощь из бюджета города. В департаменте по социальной политике администрации Нижневартовска сообщили, что по состоянию на 8 декабря от жильцов поступило 53 заявления (из них 47 человек уже получили средства). Также с 5 декабря выплачиваются денежные средства из окружного бюджета. 54 гражданина ее получили. Губернатор Югры Наталья Комарова, которая с самого начала принимает личное участие в решении вопросов пострадавших, подписала постановление об оказании помощи семьям погибших и пострадавших граждан в результате обрушения межэтажных перекрытий в жилом доме в Нижневартовске.

На заседании муниципального оперштаба, которое провел глава города Дмитрий Кощенко, обсуждался как раз ход выполнения поручений губернатора Югры, связанных с оказанием помощи пострадавшим жильцам дома 6-А на улице Мира. Специалисты управления по жилищной политике администрации города доложили, что по состоянию на 14 декабря, ключи от квартир из маневренного фонда жилья получили десять семей. Всего поступило 34 заявления на предоставление временного жилья. Пока всем жильцам, если есть такая необходимость, предоставляются номера в гостинице. 22 человека воспользовались этой возможностью.

На состоявшейся 7 декабря встрече жильцов пострадавшего дома с губернатором Югры Натальей Комаровой, главой города Дмитрием Кощенко и специалистами мэрии и различных ведомств прозвучали слова благодарности в адрес всех, кто помогал и помогает жильцам пострадавшего дома. Оказавшиеся в беде, люди высоко оценивают организацию этой работы и человечный подход к решению их проблем.





«В доме зарегистрированы 198 человек. В настоящее время получена информация о каждом жителе дома, составлены социальные паспорта. Все полагающиеся выплаты будут произведены в кратчайшие сроки. Для оперативного реагирования на запросы жильцов дома в мессенджере была создана специальная группа. В разрушенной части дома находилось 33 квартиры. От жителей поступило 14 заявлений на получение квартир в маневренном фонде», – сообщил Дмитрий Кощенко.

Специалисты всех подразделений муниципалитета продолжают оказывать содействие пострадавшим жителям. В восстановлении документов, в частности, помогают сотрудники управления ЗАГС и паспортно-визовой службы, организован прием граждан вне очереди. В настоящее время в 1-й, 2-й и часть 4-го подъездов пострадавшего дома по-прежнему подается теплоснабжение. Снабжение водой и электричеством прекращены. И начисление платы за коммунальные услуги, в том числе за тепло-водо- и электроснабжение, приостановлено с 4 декабря.

Отметим, что неравнодушие проявляют не только сотрудники мэрии и различных ведомств, простые вартовчане также продолжают помогать жильцам дома N6-А на улице Мира. Сбор гуманитарной помощи для пострадавших организован на базе централизованного склада «Управления по делам ГО и ЧС». Самые различные общественные городские объединения активно подключились к этой работе.

"От всего сердца благодарю неравнодушных вартовчан, не оставляющих своих земляков один на один с бедой", - писал в своем телеграмм-канале Дмитрий Кощенко.

Аварийно-спасательные работы были завершены вечером 6 декабря. В ходе операции спасены 10 человек. Непосредственно в момент происшествия из-под завалов были подняты четверо человек. 7 декабря в Нижневартовске прошел день траура в связи с трагической гибелью людей в происшествии, произошедшем 4 декабря 2022 года в доме на улице Мира, 6-А. Нижневартовцы возлагали цветы к памятнику «Добрый ангел мира». Глава города Дмитрий Кощенко выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших вартовчан: «Восемь наших земляков – соседей, друзей – погибли. И что самое страшное, четверо из них дети. Нет таких слов, которые бы могли передать всю ту боль, которая сейчас на душе. Соболезную родным и близким. Мы окажем любую посильную помощь в организации церемонии прощания и похорон. Мы будем рядом и сделаем все, чтобы помочь пережить эту ничем невосполнимую утрату…».

Специалисты муниципалитета по-прежнему готовы оказывать всестороннюю и индивидуальную помощь всем, кто в ней нуждается. И жители дома по улице Мира 6-А это оценивают с благодарностью.

Сейчас в Нижневартовске и муниципалитет, и жители пострадавшего дома ждут результатов работы экспертов, оценивающих состояние пострадавшего дома и рядом расположенных зданий. После обследования и проведения анализа полученных данных, будет выдано экспертное заключение и рекомендации.

В составе группы экспертов пять человек, которые снабжены всем необходимым оборудованием. Экспертиза осуществляется по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой и главы города Дмитрия Кощенко.

Первоначально будет проведена комплексная диагностика дома на улице Мира, 6-А, затем – жилых домов №№4-А, 6 и 8-А. С помощью специальных систем (мобильный комплекс) будет исследовано состояние грунта у основания здания №6-А, свай, фундамента и других обязательных параметров конструкций. В работе эксперты используют уникальный мобильный диагностический комплекс «Струна-Стрела-П», который позволяет проводить мониторинг состояния зданий с целью оценки степени поврежденности, а также прогнозировать динамику дальнейшего изменения технического состояния сооружения. Стоит отметить, что эксперты института имеют большой опыт подобного рода работ как в различных городах нашей страны, так и за ее пределами.

Перед экспертами стоит задача проверить состояние первого, второго подъездов и оценить возможность дальнейшего проживания. Также необходимо определить возможность использования фундамента третьего и четвертого подъездов. Предварительно специалисты считают, что весь комплекс работ займет неделю. Всю необходимую помощь для проведения обследования ученым оказывают специалисты департаментов строительства, ЖКХ администрации города, управления по делам ГО и ЧС, управляющей компании.

После обследования и проведения анализа полученных данных, будет выдано экспертное заключение и рекомендации. На их основе будут приниматься дальнейшие решения о судьбе дома.