Популяризацией наследия Татищева в Екатеринбурге займется специальный центр

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провёл очередное заседание общественного Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга, получившего неформальное название Совет неравнодушных. Участники мероприятия подвели итоги работы в этом году и обсудили планы на будущее, передает корреспондент Накануне.RU.

"За текущий год мы рассмотрели большое количество значимых тем, многие из которых уже реализуются. Познакомились с интересными инициативами и проектами. Очень важно, что мы формируем общее смысловое информационное поле и закладываем идеи, которые получат развитие в будущем", – подчеркнул Алексей Орлов.

Среди проектов, которые уже реализуются, градоначальник отметил переиздание энциклопедии Екатеринбурга, создание платформы для вовлечения горожан в решение актуальных вопросов "Активный Екатеринбург", борьбу с вандализмом, разработку туристической карты конструктивизма столицы Урала и многое другое.

Собравшиеся обсудили большой культурно-просветительский проект, который будет запущен в уральской столице. Отдельными его разделами станут Екатеринбурговедение, проекты "300 историй Екатеринбурга", "300 имён Екатеринбурга за 300 лет" и многое другое.

Одной из обсуждавшихся инициатив стало учреждение "Центра сохранения и популяризации наследия В.Н. Татищева".

Его основной задачей станет защита исторических мест и зданий, издательство книг, а также просвещение населения. Центр расположен в музее истории Екатеринбурга. Глава города отметил, что он не будет спонсироваться из муниципального бюджета, а будет существовать за счет средств спонсоров и пожертвований. Как отметил градоначальник, сейчас предстоит расчистить и восстановить дорогу к могиле основателя Екатеринбурга.

В свою очередь гендиректор Центра Владимир Маленьких заявил, что будущая библиотека Василия Татищева уже насчитывает около 10 книг о нем, в числе которых и издания дореволюционных времен. Помимо этого, в юбилейный год общественности будут представлены "интересные экспонаты", касающиеся жизни Татищева.

Также во время заседания Совета неравнодушных организатор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург поделился планами по организации и проведению нового фестиваля "Красная строка", посвященного знаменательной дате. А доктор исторических наук, профессор УрФУ Константин Бугров рассказал о проекте увековечения памяти основателей Екатеринбурга – Петра и Екатерины.