14 Декабря 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральское предприятие-банкрот задолжало сотрудникам больше 6,5 млн рублей

На Среднем Урале частично выплачена задолженность по зарплате перед работниками предприятия-банкрота.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что на ООО "Экомаш+Урал" образовалась задолженность перед 39 работниками на сумму свыше 6,5 млн рублей. Как выяснили в надзорном ведомстве, предприятие признано банкротом.

Конкурсный управляющий получил представление с требованием об устранении нарушений законодательства. После этого долги на сумму около 6 млн рублей выплатили сотрудникам.

Как добавили в прокуратуре, погашение оставшейся суммы задолженности по-прежнему остается на контроле ведомства.

Теги: банкрот, долги, зарплата, прокуратура



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