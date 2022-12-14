Уральское предприятие-банкрот задолжало сотрудникам больше 6,5 млн рублей

На Среднем Урале частично выплачена задолженность по зарплате перед работниками предприятия-банкрота.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что на ООО "Экомаш+Урал" образовалась задолженность перед 39 работниками на сумму свыше 6,5 млн рублей. Как выяснили в надзорном ведомстве, предприятие признано банкротом.

Конкурсный управляющий получил представление с требованием об устранении нарушений законодательства. После этого долги на сумму около 6 млн рублей выплатили сотрудникам.

Как добавили в прокуратуре, погашение оставшейся суммы задолженности по-прежнему остается на контроле ведомства.