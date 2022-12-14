14 Декабря 2022
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Политика За рубежом
Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Заговорщики планировали убийство канцлера Шольца во время переворота, - NYT

Готовившие переворот в ФРГ правые экстремисты планировали убийство канцлера Олафа Шольца, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, во время обысков было обнаружено более ста соглашений о неразглашении. В них заговорщики поклялись сохранять секретность планов, "включающих нападение на немецкий парламент и арест его членов, а также убийство канцлера".

Напомним, федеральная прокуратура Германии объявила о задержании 25 человек, готовивших государственный переворот и захват власти в стране. Речь о членах организации "Рехсбюргер" ("Reichsbürger"). Сообщалось, что 14 из них состоят в военном крыле движения. Среди последних - бывшие военные бундесвера и других силовых служб. В ходе рейда в 11 федеральных землях были задействованы 3 тысячи сотрудников силовых ведомств и чиновников.

Позднее суд в арестовал 23 подозреваемых в подготовке и поддержке госпереворота, в том числе гражданку РФ. Уточнялось, что перед россиянкой главари заговора поставили цель наладить контакты с российскими властями и заручиться их поддержкой. В федеральной прокуратуре ФРГ заявили, что представители РФ не поддержали идею госпереворота.

Теги: фрг, переворот, шольц



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