В Англии призвали отменить решение о сокращении численности ВС страны

Начальник Генерального штаба сухопутных войск Великобритании генерал Патрик Сандерс полагает, что сокращение численности британской армии на фоне продолжающегося конфликта на Украине является неверным решением, которое требует пересмотра.

"Мы не можем реагировать так, словно ничего не изменилось. Понесенные украинцами потери уже превышают численность британской пехоты. Если вы хотите быть ведущей страной в НАТО и мировой державой, вам не прийти к успеху, если не соблюдается баланс. Мне кажется, было бы порочным решением сокращать армию в этих обстоятельствах. Думаю, нам следует отменить это сокращение", - цитирует Сандерса ТАСС.

Генерал также раскритиковал уровень оснащения британской армии и сокращение ее финансирования. По его словам, во многих случаях солдаты вынуждены полагаться на вооружения и технику 1980-х и 90-х гг.

"На примере Украины мы видим пробелы в нашем арсенале. Нам не хватает поражающей способности, точности поражения на дальних дистанциях и способности вести массированный огонь. Мы не очень сильны в сфере радиоэлектронной борьбы, а русские – наоборот. У нас недостаточно беспилотных авиационных комплексов, мы отстаем в области противовоздушной обороны и наши запасы (вооружений) невелики", - отметил Сандерс, добавив, что Великобритании придется "вступить в войну" в случае якобы возможного нападения России на одного из членов НАТО.

В марте прошлого года британское правительство объявило о планах сократить численность армии с нынешних 76,5 тыс. человек до 72,5 тыс. к 2025 г. Как признал тогда министр обороны королевства Бен Уоллес, фактическая численность сухопутных войск страны с середины прошлого десятилетия не достигала официально установленного уровня 82 тыс. человек, из которых больше четверти приходится на резервистов. С учетом ВМС, морской пехоты и ВВС численность британских вооруженных сил составляет около 135 тыс. человек.