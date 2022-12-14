14 Декабря 2022
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Общество В России ДНР и ЛНР
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Beaux Hebert

В ДНР с февраля от обстрелов погибли более 4,5 тыс. мирных жителей

С 17 февраля в ДНР от украинских обстрелов жилых кварталов погибли по меньшей мере 4 527 человек, включая 274 ребенка. Об этом сообщила руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.

Всего за почти 9 лет военной агрессии Киева против Донбасса погибли более 15 тыс. мирных жителей.

При этом с началом поставок оружия боевикам странами НАТО число жертв увеличилось в четыре раза, а интенсивность разрушений - в три, отметила она. Против жителей ДНР ежедневно используются западные артиллерийские системы.

Военкоры полагают, что защитить Донецк от обстрелов нет никакой возможности.

Сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО продолжается, первоочередной задачей является защита людей в ДНР и ЛНР.

Теги: ДНР, жертвы



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