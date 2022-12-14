Боррель сообщил, что идея трибунала по Украине не нашла единой поддержки в ЕС

Идея Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки глав МИД стран Евросоюза, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще помимо Международного уголовного суда (МУС), чтобы бороться с безнаказанностью на Украине", — заявил глава евродипломатии.

Он уточнил, что данный вопрос обсуждался 12 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам Борреля, предложение о создании трибунала обсудили, но к конкретным результатам не пришли. "Возможно создать что-то еще, это интересная дискуссия, которая не имела конкретного ответа", — заключил он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что последствий от "трибунала" по Украине для России не будет.