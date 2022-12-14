Арбитражный суд Петербурга отказал епархии в иске в пользу Смольного и компании Года Нисанова

Судебные споры вокруг Конюшенного ведомства не утихают с 2010 года и в последнее время лишь набирают обороты. С каждым новом судебным процессом растет вероятность, что объект культурного наследия (ОКН) постигнет печальная участь.

Летом 2022 года епархия храма Спаса Нерукотворного образа обратилась в Арбитражный суд Петербурга с исковым заявлением, в котором просила признать проведение торгов на право аренды Конюшенного ведомства незаконными.

Одно из зданий на территории Конюшенного ведомства в 2017 году Смольный пообещал передать Православной епархии Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади. Православная епархия оспаривает около 2 тыс. м2 под воскресную школу в соответствии с распоряжением КИО, который ранее обещал ей территорию церкви.

На днях Арбитражный суд рассмотрел исковое заявление епархии и отказал в заявленных требованиях. Оказалось, что КИО еще в 2016 году разделил объект на два вторичных объекта: один небольшой объект под названием «храм» площадью около 1,7 тыс. м2 и второй объект гораздо больше – площадью 13,5 тыс. м2. И как раз второй объект, часть которого изначально была обещана епархии, в мае этого года продали с торгов компании «Бахчасарай», с которой аффилирован друг губернатора Беглова миллиардер Год Нисанов. Также сообщалось, что за бизнесом «Бахчасарая» может стоять и дочь Беглова Ольга Кудряшова.

Решение суда на сегодняшний день не вступило в законную силу, у епархии есть месяц на подачу апелляционной жалобы.

Напомним, месяц назад Арбитражный суд отменил торги по Конюшенному ведомству и удовлетворил иск АО «Футуро».