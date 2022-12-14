Пермская ТЭЦ-9 не получила серьезных повреждений во время пожара

Пермская ТЭЦ-9 (входит в "Т Плюс" Виктора Вексельберга) не получила серьезных повреждений во время пожара кровли одного из цехов. Об этом сообщил гендиректор "Т Плюс" Андрей Вагнер в ходе межрегиональной пресс-конференции, сообщает "Ъ"

Он сообщил, что компании понятны причины, вызвавшие возгорание на станции, но не уточнил их.

Кроме того, Вагнер пояснил, что ни котлосетевое оборудование станции, ни здание не получили серьезных повреждений, которые потребовали бы "дорогостоящих мероприятий". Он также добавил, что компания провела обследование здания ТЭЦ и получила рекомендации экспертов. Также он отметил грамотные действия персонала во время пожара.

Напомним, пожар произошел 30 ноября 2022 г., в 12.58. Было эвакуировано около 500 человек. Площадь пожара составила 100 кв.м. По предварительной информации, пожар произошел в результате использования газобаллонного оборудования при проведении ремонтных работ кровли объекта.

По информации краевого минздрава, один человек погиб, пять пострадали. Трое мужчин находятся на амбулаторном лечении, двое - госпитализированы в ожоговое отделение Больницы имени Гринберга.

По данным гострудинспекции, пострадавшие - работники подрядных организаций из Москвы и Казани. По факту гибели и травмирования сотрудников на ТЭЦ-9 следователи возбудили уголовное дело. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).