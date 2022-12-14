В Омской области мэр города, где сгорело 97 домов, игнорировал требования МЧС и прокуратуры

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра города Называевска Виктора Лупиноса и бывшего начальника Называевского района электрических сетей производственного отделения Западные электрические сети ПАО "Россети Сибирь" – "Омскэнерго". Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями, которое стало причиной серьезных последствий.

По версии следствия, мэр, достоверно зная о введении особого противопожарного режима, некачественно выполнял обязанности по пожарной безопасности. В частности, своевременной уборкой мусора и сухой растительности. При этом он утвердил соответствующий паспорт безопасности населенного пункта, в котором оказались недостоверные сведения об их выполнении, сообщает прокуратура Омской области. Кроме того, мэра ранее привлекали к "административке" за неисполнение требований законодательства о пожарной безопасности. Второй обвиняемый не обеспечил надежности работы и технического обслуживания электрических сетей, а также вовремя не убрал сухую растительность возле трансформаторной подстанции и охранной зоны воздушной электролинии.

В результате 6 мая 2022 г. на трансформаторной подстанции в Называевске произошло короткое замыкание, начался пожар, который перекинулся на жилые дома (в итоге их сгорело 97). Всего по уголовному делу признаны потерпевшими 115 физических и юридических лиц, которым причинен материальный ущерб на 192 млн руб. Арестовано имущество обвиняемых. Уголовное дело рассмотрит Называевский городской суд.