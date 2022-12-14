Орлов подписал документ о сносе незаконных киосков в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил порядок действий с незаконными киосками в городе, сообщает пресс-служба мэрии. В отличие от раннего решения гордумы, когда строение могли снести без ведома владельца, сейчас в документе прописана возможность хозяина киоска убрать его самостоятельно при получении предупреждения.

Напомним, недавно чиновники Екатеринбурга получили право демонтировать незаконные киоски на месте без каких-либо усложняющих этот процесс процедур. Согласно новому положению теперь можно не обращаться в суд и даже не искать настоящего владельца.

Избавиться от незаконных киосков станет проще: достаточно сигнала от горожан, силовиков или депутатов. Далее составляется соответствующий акт и в течение дня решение о демонтаже будет подписано. Спрятаться владельцам киосков тоже не выйдет, а точнее - не будет выгодно. Объект могут демонтировать и без их присутствия. Все их содержимое, конечно, можно будет вернуть, но только доказав право владения и оплатив издержки за снос и хранение.

В новом документе сказано, что представитель районной администрации обязан выехать на место для осмотра и по кадастровому номеру определить принадлежность земельного участка, на котором расположен киоск. Если это муниципальная земля, составляется акт о незаконном размещении, выявляется владелец, после чего документ отправляется на рассмотрение в комиссию по вопросам демонтажа незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.

В случае, если комиссия одобрит демонтаж, владелец будет об этом уведомлен лично или через сообщение. Таким образом за хозяином киоска остается право самостоятельно убрать строение.