14 Декабря 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: минобороны.рф

Прокуратура ТОФ не выявила нарушений прав морпехов после заявлений о потерях под Павловкой

Военная прокуратура Тихоокеанского флота (ТОФ) не выявила нарушений прав морских пехотинцев 155-й бригады после сообщений о потерях в боях под Павловкой в ДНР. Об этом заявили РБК в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что, согласно указу президента России, данные о потерях "в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций" составляют гостайну, распоряжаться этой информацией может только Минобороны.

7 ноября губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил военной прокуратуре проверить информацию о потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ. Причиной послужил появившийся в соцсетях текст, который называется обращением морпехов к губернатору. В нем говорится о "больших неоправданных потерях" в боях в районе Павловки.

В тот же день губернатор сообщил, что он смог связаться с морпехами из Приморского края, которые участвовали в боях под Павловкой. По его словам, потери в рядах бойцов есть, но они значительно преувеличены.

Министерство обороны России также опровергло сообщения о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" под Павловкой в ДНР.

Теги: морпехи, павловка, прокуратура, кожемяко



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