У вузов присоединенных территорий совсем беда с лабораторным оборудованием – Минобрнауки

Материально-техническая база в вузах присоединенных территорий оставляет желать лучшего, заявил министр высшего образования и науки России Валерий Фальков на правительственном часе в Совете Федерации.

Всего в четырех новых регионах 29 вузов, из них 25 – гражданские.

По словам Фалькова, в этом году в силу обстоятельств широкомасштабного ремонта в вузах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей не было, но в следующем году ситуация кардинально изменится. Впрочем, размеры вложений он не назвал.

Фальков отметил, что дела "чуть получше обстоят в Луганске, в Мариуполе совсем плохо".

Также в новых регионах "совсем беда" с учебным лабораторным оборудованием, которое также предстоит обновлять.