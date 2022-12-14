В Нижневартовске мужчину задержали при попытке проникнуть в детский сад

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в детском саду №67 "Умка", сообщили Накануне.RU.

По словам начальника управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Нижневартовска Сергея Ефремова, сегодня утром в учреждение пытался проникнуть мужчина.

"Гражданин в состоянии алкогольного опьянения перепрыгнул через забор и попытался пройти в детский сад. В целях безопасности воспитанники были эвакуированы через запасные выходы в соседний детский сад. Территория была обследована кинологами. В настоящий момент дети вернулись в свои группы", - сообщил он.

Задержать подозрительного мужчину смогли сотрудники дошкольной организации. Они воспользовались тревожной кнопкой. По сигналу на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Мужчина задержан.