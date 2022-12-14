Водители из новых регионов получат водительские права без экзаменов и медкомиссии

Жителям четырех новых регионов России разрешат получить российское водительское удостоверение без сдачи экзаменов. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ, которое вступило в силу сегодня.

Для этого нужно иметь водительские права Украины, ДНР или ЛНР. Проходить медицинское освидетельствование не нужно. Государственная пошлина при этом не взимается.

Для получения российских водительских прав жители необходимо предоставить паспорт гражданина РФ или вид на жительство и документы, подтверждающие постоянное проживание на территории одного из новых регионов РФ.

Предоставление госуслуг по выдаче водительских удостоверений будет осуществляться подразделениями ГАИ не только на территории новых субъектов, но и в столицах других российских регионов. Замена водительских удостоверений продлится до 1 января 2026 года.