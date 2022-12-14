В Турции с января начнут взимать с туристов налог на проживание

В Турции с нового года для туристов начнет действовать налог 2% на проживание в отелях, туристических деревнях, мотелях, пансионатах, гостиницах, кемпингах и прочих объектах размещения. Об этом сообщается в правительственном вестнике Resmi gazete.

От уплаты налога освободят студентов, проживающих в общежитиях, пансионатах и кемпингах. Не будет платить его и дипломатический персонал иностранных государств.

Напомним, власти Турции приняли решение ввести налог на проживание для туристов еще в 2019 году. Однако его реализация была отложена из-за пандемии кронавируса.