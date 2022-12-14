Китай отказывается от публикации данных о "бессимптомных носителях" ковида и других мер

Власти КНР приняли ряд решений, направленных на ослабление чрезмерных мер по ковиду.

В связи с ранее принятым решением о добровольном характере тестирования на коронавирус выявление всех "бессимптомных носителей" становится невозможным. Поэтому публикация этих данных прекращается, заявили в Госкомитете по здравоохранению.

В конце ноября Китай отменил политику "нулевой терпимости" к ковиду. Были сняты основные внутренние ограничения, включая запреты на массовые мероприятия и перемещения, запрещены массовые локдауны. По всей стране идет смягчения ранее принятых мер. На днях стало известно, что Китай отменит действие службы отслеживания передвижения Mobile Itinerary card. Власти использовала систему маршрутных карточек для отслеживания истории поездок отдельных лиц в течение 14 дней, когда человек с положительным тестом на ковид, как считает ВОЗ, может передать его другому. Эта система привязана к телефонным номерам и направлена на идентификацию лиц, которые посещали районы "повышенного риска".

Кроме того, власти КНР резко сократили число зон, считающихся подверженными высокому риску вспышек коронавируса. Теперь их "всего" 4,5 тыс., а до этого было 30 тыс.

В Шанхае со вчерашнего дня отменили требование о QR-кодах для посещения общественных мест. В Гонконге отменяют трехдневные коронавирусные ограничения для въезжающих.

Китаевед Николай Вавилов считает, что XX съезд КПК отменил ковид. Он отмечает, что медицинский аспект и ранее не имел определяющего значения. "Комсомольская группа", имеющая сильные позиции в ряде регионов, специально вводила жесткие карантины для удара по экономике. После победы Си Цзиньпина и разгрома Комсомола они лишились права голоса, в результате чего "ковидная" политика быстро пересматривается.

Однако он прогнозирует, что после неадекватных мер Китай ждет действительно большая проблема - реальная заболеваемость ковидом и ОРЗ. Это связано как с тем, что китайцы три года практически сидели на карантине и не имеют иммунитета, так и с тем, что иммунитет людей просто подорван длительной изоляцией.