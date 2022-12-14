14 Декабря 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: fedpress.ru

В Прикамье 12 директоров школ наказали за нарушение закона о коррупции

В Осинском районе Пермского края прокуратура выявила нарушения закона о коррупции. Как оказалось, не все директора школ предоставили достоверные сведения о своих доходах, а также доходах членов своих семей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Нарушения допустили сразу 12 директоров школ и иных бюджетных учреждений.

"В частности, имели место случаи сокрытия имущества, находящегося в собственности, полученных доходов, а также выявлены факты непредставления данных о счетах в кредитных организациях", - говорится в сообщении.

Главе администрации было внесено представление, по итогам которого, руководителей школ привлекли к дисциплинарной ответственности.

Теги: закон о коррупции, директор, школа, доходы, прокуратура



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