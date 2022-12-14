"Татнефть" подала в ФАС заявку на покупку российского бизнеса Nokian Tyres

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство от "Татнефти" о приобретении российского бизнеса финской компании Nokian Tyres.

"В ФАС России поступили ходатайства ПАО "Татнефть" о приобретении долей в уставных капиталах ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Хакка Инвест" и ООО "Нокиан Шина" в размере 100% у компании Nokian Tyres", - сообщили ТАСС в пресс-служба ФАС.

По данным Роспатента, ООО "Нокиан Тайерс" подала заявки на товарные знаки "Торстен" и Torsten, Ikonan, Ikon. Ранее обе компании сообщили о достижении договоренности по продаже "Татнефти" российских активов Nokian Tyres, включая завод в городе Всеволожск Ленинградской области. Сумма сделки ориентировочно составит €400 млн. Закрытие сделки и покупка активов зависит от соблюдения условий, включая получение согласований в соответствии с законодательством России.

Напомним, в конце июня Nokian Tyres приняла решение уйти с российского рынка. В компании заявляли, что рассматриваются несколько различных вариантов ухода, включая деятельность в стране в "автономном режиме".