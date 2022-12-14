ДТП с автобусом и военным "МАЗом" в Воронежской области: пострадали восемь человек

В Воронежской области в ДТП с автобусом и военным тягачом пострадали восемь человек.

ЧП произошло на 244 километре дорог М-4 "Дон" в Ольховатском районе Воронежской области около пяти часов утра.

По предварительным данным, 41-летний водитель автобуса Setra (рейс Луганск – Белгород) "не учел метеорологические условия" (в регионе сильный снег и метель) и наехал на стоявший на проезжей части военный "МАЗ".

"В результате ДТП пострадали восемь пассажиров автобуса. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Воронежской области.