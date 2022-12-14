В Курской области из-за снегопада начались массовые отключения электричества

В Курской области с утра начались массовые отключения света из-за налипания снега и обрыва проводов, в последний час ситуация ухудшилась, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Сейчас в Курской области без электричества остаются около 35 тысяч человек. Аварии устраняют 74 бригады курских специалистов. На помощь приехали и электрики из Белгорода, Калуги, Воронежа, Ярославля и Брянска", - добавил глава региона.

Самые масштабные отключения электроэнергии зафиксированы в Обоянском, Щигровском, Золотухинском и Курском районах.