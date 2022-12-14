Ямальцы назвали "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" экопредприятием года

В ЯНАО подвели итоги Года экологии, объявленного главой региона Дмитрием Артюховым. Победителем конкурса "Чистый Ямал" в номинации "Экопредприятие года" конкурса стал "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, судьбу главных конкурсных наград на муниципальном этапе решали жители округа в ходе открытого голосования на портале "Живем на Севере". В региональном туре участников оценивали эксперты.

"Когда мы объявляли на Ямале Год экологии, я был уверен, что это найдет отклик у наших земляков, но не ожидал, что мы настолько попадем в цель. Каждый третий житель округа поучаствовал в экологических мероприятиях – тема бережного отношения к своему региону, своему дому, природе действительно волнует ямальцев. Особенно радует то, насколько это волнует молодое поколение. Могу уверенно сказать, что 31 декабря Год экологии не закончится, мы уже наметили направления и мероприятия, выделили лучшие практики этого года, которые будем развивать и дальше, чтобы наш Ямал оставался самым чистым и экологичным", – прокомментировал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" – крупнейшее нефтяное предприятие южной части Ямала, разрабатывающее более 35 месторождений. Для обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды нефтяники реализуют программы по повышению надежности трубопроводных систем, рекультивации земель, использованию попутного нефтяного газа, лесовосстановлению, восполнению биоресурсов. Общая сумма "зеленых" инвестиций "Ноябрьскнефтегаза" за пять лет превысила 20 млрд руб.

К настоящему времени компания заменила 1500 км изношенных трубопроводов, благодаря чему на 53% сократилось количество техногенных инцидентов. До 2026 года "Ноябрьскнефтегаз" планирует провести реконструкцию и ремонт еще более 3000 км трубопроводов.

"Компания применяет экологичные методы бурения и современное безопасное оборудование, за состоянием нефтепроводов с воздуха следят беспилотники, а уровень полезного использования попутного нефтяного газа на некоторых объектах достигает 98%. Кроме того, технология "Зеленая сейсмика" позволила спасти от вырубки порядка 7 млн деревьев. Забота об экологии – это часть корпоративной культуры. Отрадно, что наши усилия находят положительный отклик", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

Совместно с учеными-почвоведами и ямальским отделением Русского географического общества предприятие также ведет наблюдение за состоянием основных фоновых природных экосистем, в частности, за вечной мерзлотой вблизи производственных объектов. В компании реализуется комплексная программа по формированию экологической ответственности среди сотрудников. На сегодняшний день общее число эковолонтеров в "Ноябрьскнефтегазе" превышает 500 человек.