"Не знаю, как и на что жить": рабочий УВЗ судится с заводом из-за своего увольнения

Стропальщик "Уралвагонзавода" после увольнения сумел вернуться на работу через суд. Однако там ему оказались не рады.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, 60-летний Юрий много лет трудился на УВЗ и из-за высокой нагрузки получил инвалидность: ему запретили поднимать тяжести и долго стоять. Рабочий попросил перевестись на другую должность, но вместо этого его уволили за неисполнение обязанностей.

"Я работал стропальщиком на восьмом участке. Там у меня началось профессиональное заболевание. Я попал с сердцем сперва в больницу, инвалидность получил. Потом в этом году у меня начали отказывать ноги. Меня комиссия забраковала, сказала: "Вы нетрудоспособен", - рассказал мужчина.

По его словам, у него была третья группа инвалидности, но врачи на заводе не стали назначать ему вторую группу, по которой он был бы нетрудоспособен.

"Меня просто выкинули на улицу! Сейчас вот не знаю, мне дадут вторую группу – я в городской поликлинике прохожу – или нет", - добавил Юрий.

Суд встал на сторону экс-рабочего и обязал завод показать список подходящих вакансий. Однако уральцу, по его словам, дали понять, что устроиться обратно у него не получится. Более того, Юрий утверждает, что по решению суда завод должен заплатить ему около 60 тысяч рублей, однако получил он только 21 тысячу.

"Выходить из отдела кадров стал, и выходит навстречу девушка – тоже из отдела кадров. Вам, говорит, бесполезно устраиваться на работу, вы все равно, если устроитесь, вас потом рассчитают. Найдут за что, лучше рассчитывайтесь. И сейчас вот не знаю, как и на что жить", - заключил мужчина.

Как сообщало Накануне.RU, ранее корпорация "Уралвагонзавод" подала иск к Министерству обороны России. С военного ведомства требуют более 138 миллионов рублей.