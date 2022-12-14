Месси стал лучшим игроком матча Аргентины и Хорватии в полуфинале ЧМ

Лионель Месси признан лучшим игроком встречи между Аргентиной и Хорватией в полуфинале Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Встреча на стадионе "Лусаил Айконик" завершилась со счётом 3:0. Месси в игре реализовал пенальти, а также отметился голевой передачей. Дубль у южноамериканцев на счету Хулиана Альвареса.

У 35-летнего Месси уже пять забитых мячей на данном ЧМ. Аргентинец с французом Килианом Мбаппе делит первое место по голам на данном турнире.

Кроме того, Месси стал рекордсменом своей национальной сборной по числу голов на Чемпионатах мира, забив 11-й мяч (опередил Габриэля Батистуту).

Как сообщает Р-Спорт, двухкратные чемпионы мира аргентинцы в шестой раз в истории вышли в финал первенства планеты. 18 декабря в финале они сыграют с победителем пары Франция − Марокко.