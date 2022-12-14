Глава МИД Венгрии заявил, что Новак допустил изменение контрактов на газ из-за потолка цен

Вице-премьер Александр Новак допустил возможность изменения контрактов Москвы и Будапешта на покупку газа из-за введения потолка цен, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат сообщил, что провел телефонный разговор с зампредом российского правительства 12 декабря.

По словам Сийярто, Венгрии удалось добиться, чтобы изменение долгосрочных контрактов было возможно без предварительных консультаций с Еврокомиссией, как это предполагалось изначально.

13 декабря глава МИД Венгрии заявил, что министры энергетики ЕС не согласовали ограничения на газ из России, передает РИА Новости.

Напомним, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что введение потолка цен на газ нарушит условия действующих контрактов и повлечет за собой прекращение поставок со стороны "Газпрома".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы государствам, которые установят потолок цен.